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Общество16 сентября 2021 19:21

Курские медики доставили в Москву месячного ребенка

Малыша перевезли на автомобиле скорой помощи
Яна ШЕЛЕСТ
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Малыша с врожденными патологиями перевезли автомобилем скорой помощи

Малыша с врожденными патологиями перевезли автомобилем скорой помощи

Врачи курской областной клиники доставили в Москву месячного ребенка, сообщили в областной администрации. Малыша с врожденными патологиями перевезли автомобилем скорой помощи в РДКБ им. Н.И. Пирогова.

После рождения ребенок находился на лечении в областном перинатальном центре в Курске. Малышу провели необходимые обследования и после консультаций со специалистами решили транспортировать в Москву.

Сейчас столичные врачи определяются с дальнейшей тактикой лечения.