Курские медики доставили в Москву месячного ребенка

Малыша с врожденными патологиями перевезли автомобилем скорой помощи

Врачи курской областной клиники доставили в Москву месячного ребенка, сообщили в областной администрации. Малыша с врожденными патологиями перевезли автомобилем скорой помощи в РДКБ им. Н.И. Пирогова.

После рождения ребенок находился на лечении в областном перинатальном центре в Курске. Малышу провели необходимые обследования и после консультаций со специалистами решили транспортировать в Москву.

Сейчас столичные врачи определяются с дальнейшей тактикой лечения.