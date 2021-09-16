В Курске перекроют некоторые участки дорог

Автомобилистам придется изменить маршрут Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи с работами по демонтажу крупногабаритной рекламной конструкции, в субботу, 18 сентября, с 5.00 до 8.00 будет временно ограничено движение автотранспорта по улице Литовской - на участке от дома № 57-Г до дома № 63-В.

На время проведения работ по демонтажу рекламной конструкции движение автотранспорта от площади Добролюбова в сторону Сумского моста будет идти по улицам Малиновой и Нижней Луговой.

На участке от дома 57-Г до пересечения улиц Литовской и Малиновой, движение автотранспорта от дома 2-Е на улице Литовской будет осуществляться по улице 2-й Прогонной, через Даньшинский мост по улицам 3-й и 2-й Кожевенной с выездом на улицу Малых.