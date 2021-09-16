Наступает предэпидемический сезон Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области в предэпидемический сезон проводится вакцинация против гриппа. На сегодняшний день привито уже более 29 тысяч человек. Активнее всего от гриппа прививают в Суджанском, Касторенском и Октябрьских районах.

В регион поступило более 155,5 тыс. доз вакцины «Совигрипп», а также 85,5 тыс. доз «Ультрикс квадри». «Ультрикс квадри» используется для взрослых и детей, «Совигриппом» прививают взрослых.

Как отмечают специалисты, вакцинацию от гриппа можно совмещать с прививкой от пневмококковой инфекции. Прививаться рекомендуется через месяц после завершения полного курса вакцинации от коронавируса. В Курской области привить от гриппа планируют не менее 60% жителей.

Вакцинация от гриппа рекомендуется всем группам населения, но особенно она показана детям (начиная с шести месяцев), людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным женщинам, а также лицам из групп профессионального риска: медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта