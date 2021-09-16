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Общество16 сентября 2021 14:30

Более 11,5 тысяч курских семей получат региональную выплату

В Курской области в этом году в первый класс пошли более 13 тысяч человек
Ольга ДАНИЛОВА
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Выплаты уже начались

Выплаты уже начались

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Свыше 11,5 тысячи семей в ближайшее время получат региональную выплату для первоклассников. Комитет социального обеспечения, материнства и детства Курской области направил в банки средства для перечисления родителям первоклассников. Выплаты уже начались.

Остальным семьям средства будут перечислены по мере поступления информации из образовательных организаций. Всего в Курской области в этом году в первый класс пошли более 13 тысяч человек.

Постановление о единовременной выплате в размере полторы тысячи рублей родителям учеников первых классов было подписано в регионе 9 сентября, сообщили в администрации региона.