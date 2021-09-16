16 сентября горячую воду дадут в 34 многоэтажках Курска

В дома курян вернулась горячая вода
Фото: Светлана ВОЛКОВА
По информации курского филиала ПАО «Квадра» горячее водоснабжение 16 сентября будет восстановлено в 34 многоквартирных домах, расположенных на улицах:
- ул. Красной Армии, 10,12;
- ул. Павлуновского, 1,5,7,48-а,48-б;
- ул. Чехова, 2,4,6,8,9,11/52,38;
- ул. Ломоносова, 4,30-а, 34/50;
- ул. Дзержинского,65/2;
- ул. Чернышевского, 14,15,16,68,70,72;
- ул. Большевиков,97;
- ул. 50 лет Октября, 13,15,15-а;
- ул. Бочарова, 4,6;
- ул. Овечкина, 3,5,10,14.