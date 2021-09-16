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Общество16 сентября 2021 14:08

16 сентября горячую воду дадут в 34 многоэтажках Курска

Об этом сообщили в мэрии со ссылкой на "Квадру"
Ольга ДАНИЛОВА
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В дома курян вернулась горячая вода

В дома курян вернулась горячая вода

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По информации курского филиала ПАО «Квадра» горячее водоснабжение 16 сентября будет восстановлено в 34 многоквартирных домах, расположенных на улицах:

- ул. Красной Армии, 10,12;

- ул. Павлуновского, 1,5,7,48-а,48-б;

- ул. Чехова, 2,4,6,8,9,11/52,38;

- ул. Ломоносова, 4,30-а, 34/50;

- ул. Дзержинского,65/2;

- ул. Чернышевского, 14,15,16,68,70,72;

- ул. Большевиков,97;

- ул. 50 лет Октября, 13,15,15-а;

- ул. Бочарова, 4,6;

- ул. Овечкина, 3,5,10,14.