Электросети проведут плановые работы
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
В трех округах Курска будут выключать свет, сообщили в ГУ МЧС. С 20 по 24 сентября электросети проведут плановые работы. Отключения запланированы:
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 20 по 24 сентября 2021г. с 9-00 до 15-30: Велюровая, Тракторная, Трубная, Трубный проезд, ПЛК 75, 77, 6-й Ольховский переулок.
Тел. для справок: 32-32-15.
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
• 20 сентября 2021г. с 9-00 до 17-00: проспект Дружбы 69-97.
• 22 сентября 2021г. с 9-00 до 17-00: ул. Фетовская 85-95, ул. Кленовая 9-11.
Тел. для справок: 32-40-89.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
23 сентября 2021г. с 13-30 до 16-30: Республиканская 50 В, 50 Д, 50 Е, 50 Ж, 50 К.
Тел. для справок: 26-32-10.