Электросети проведут плановые работы Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В трех округах Курска будут выключать свет, сообщили в ГУ МЧС. С 20 по 24 сентября электросети проведут плановые работы. Отключения запланированы:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 20 по 24 сентября 2021г. с 9-00 до 15-30: Велюровая, Тракторная, Трубная, Трубный проезд, ПЛК 75, 77, 6-й Ольховский переулок.

Тел. для справок: 32-32-15.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

• 20 сентября 2021г. с 9-00 до 17-00: проспект Дружбы 69-97.

• 22 сентября 2021г. с 9-00 до 17-00: ул. Фетовская 85-95, ул. Кленовая 9-11.

Тел. для справок: 32-40-89.

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

23 сентября 2021г. с 13-30 до 16-30: Республиканская 50 В, 50 Д, 50 Е, 50 Ж, 50 К.

Тел. для справок: 26-32-10.