Коронавирусом за сутки заболели 175 курян

Всего зарегистрирован 54 981 подтвержденный случай заболевания коронавирусом Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 16 сентября в Курской области зарегистрирован 54 981 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. За сутки ковидом заболели 175 курян, сообщили в оперштабе.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1535 человек, на искусственной вентиляции – 94. Семь человек скончались.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +94

г. Железногорск +17

Глушковский +12

Беловский +6

Горшеченский +6

Курский +6

г. Щигры +5

Фатежский +4

Железногорский +4

г. Обоянь +3

Обоянский +3

Большесолдатский +2

Медвенский +2

Пристенский +2

г. Рыльск +2

Солнцевский +2

Суджанский +2

Тимский +2

Мантуровский +1.