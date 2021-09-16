Коронавирусом за сутки заболели 175 курян

Всего зарегистрирован 54 981 подтвержденный случай заболевания коронавирусом
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
На утро 16 сентября в Курской области зарегистрирован 54 981 подтвержденный случай заболевания коронавирусом. За сутки ковидом заболели 175 курян, сообщили в оперштабе.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1535 человек, на искусственной вентиляции – 94. Семь человек скончались.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +94
г. Железногорск +17
Глушковский +12
Беловский +6
Горшеченский +6
Курский +6
г. Щигры +5
Фатежский +4
Железногорский +4
г. Обоянь +3
Обоянский +3
Большесолдатский +2
Медвенский +2
Пристенский +2
г. Рыльск +2
Солнцевский +2
Суджанский +2
Тимский +2
Мантуровский +1.