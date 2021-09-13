За все время пандемии в Курской области коронавирус унес жизни 1350 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние сутки от тяжелой ковидной пневмонии скончались еще шесть курян, сообщили в оперштабе. Умерли трое мужчин - 63, 77, 90 лет и три женщины - 60, 63, 88 лет. За все время пандемии в Курской области коронавирус унес жизни 1350 человек.

За последние сутки заболели 169 человек. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 1475 курян, на ИВЛ – 89.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привились 380 081 человек, вторым компонентом– 352 514.