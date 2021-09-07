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Общество7 сентября 2021 18:26

Курская прокуратура проводит проверку по факту травмирования школьника

Восьмиклассник выложил в сеть фото с окровавленным ухом
Яна ШЕЛЕСТ
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Если в результате проверки выявят нарушения, будут приняты исчерпывающие меры

Если в результате проверки выявят нарушения, будут приняты исчерпывающие меры

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В соцсети появилась информация, что в одной из школ Рыльского района директор травмировал восьмикласснику ухо за то, что тот пришел в учебное учреждение с серьгой.

По данному факту прокуратура Курской области организовала проверку. В ее ходе оценят исполнение законодательства об образовании в деятельности администрации школы.

Если в результате проверки выявят нарушения, будут приняты исчерпывающие меры.