Под Курском пожарные спасли и эвакуировали девять человек

Для спасения двоих взрослых на пятом этаже понадобилась автолестница Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

6 сентября вечером пожарные спасли и эвакуировали девять человек из горящего дома в Железногорске, сообщили в ГУ МЧС. Благодаря оперативным действиям и профессионализму огнеборцев удалось избежать серьезных последствий.

Сообщение о возгорании в квартире на третьем этаже многоэтажки поступило в Службу спасения в 19:44. На место ЧП выехали огнеборцы 11 пожарно-спасательной части. Пожарные приступили к разведке и начали тушить огонь.

Хозяин квартиры выбрался из огня самостоятельно, а вот соседей пришлось эвакуировать. Огнеборцы вывели из подъезда шесть жильцов. Для спасения двоих взрослых на пятом этаже понадобилась автолестница. Восьмилетнего ребенка вывели по маршевым лестницам в самоспасе.

К счастью, медицинская помощь никому не потребовалась. В комнате площадью 15 квадратов сгорела вся мебель, личные вещи и потолок. Предположительно, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем при курении.