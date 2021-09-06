Под Курском рогатый скот уничтожил три гектара саженцев

Были уничтожены лесные культуры акации, сосны и красного дуба Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Горшеченском районе рогатый скот уничтожил три гектара саженцев, сообщили в комитете природных ресурсов.

«В ходе патрулирования земель, инспектором было установлено, что житель деревни Герасимово Горшеченского района осуществил выпас крупного и мелкого рогатого скота на территории государственного лесного фонда. В результате были уничтожены лесные культуры акации, сосны и красного дуба высаженные в 2016 году, на площади 3 га. Вред, причиненный лесам вследствие нарушения лесного законодательства, составляет более 2 млн рублей», - рассказал председатель комитета природных ресурсов Константин Поляков

Материалы по данному факту передали в ОМВД России по Горшеченскому району.