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Общество6 сентября 2021 18:55

Под Курском рогатый скот уничтожил три гектара саженцев

Лесному фонду нанесен ущерб в сумме более трех миллионов
Яна ШЕЛЕСТ
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Были уничтожены лесные культуры акации, сосны и красного дуба

Были уничтожены лесные культуры акации, сосны и красного дуба

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Горшеченском районе рогатый скот уничтожил три гектара саженцев, сообщили в комитете природных ресурсов.

«В ходе патрулирования земель, инспектором было установлено, что житель деревни Герасимово Горшеченского района осуществил выпас крупного и мелкого рогатого скота на территории государственного лесного фонда. В результате были уничтожены лесные культуры акации, сосны и красного дуба высаженные в 2016 году, на площади 3 га. Вред, причиненный лесам вследствие нарушения лесного законодательства, составляет более 2 млн рублей», - рассказал председатель комитета природных ресурсов Константин Поляков

Материалы по данному факту передали в ОМВД России по Горшеченскому району.