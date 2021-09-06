Ковид унес жизни еще четырех курян

С начала пандемии от тяжелой ковидной пневмонии скончались 1308 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

За последние сутки коронавирус унес жизни четырех курян, сообщили в оперштабе. Умерли трое мужчин - 56, 75, 88 лет и женщина 64 года. С начала пандемии от тяжелой ковидной пневмонии скончались 1308 человек.

На утро 6 сентября в области зарегистрировано 53 257 инфицированных, 163 человека – заболели за последние сутки. В больницах и стационарах лечатся 1448 курян.

На сегодняшний день первым компонентом вакцины от коронавируса привились 370 695 человек, полностью завершили вакцинацию – 333 614.