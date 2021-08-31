В Курской области отремонтировали почти 21 км дорог, ведущих к образовательным и досуговым учреждениям Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области отремонтировали 15 улиц, ведущих к садам и школам, 13 из них находятся в областном центре.

Улица Серегина одна из самых протяженных в Сеймском округе. Вдоль нее расположено несколько образовательных учреждений: детские сады № 70, 81, 91, 92 и 99, школы № 30, 48 и 50. В нормативное состояние здесь привели проезжую часть и пешеходные зоны.

На улице Советской в Центральном округе расположены школы № 2 и 18, спорткомплекс «Спартак», спортшкола олимпийского резерва по фехтованию и Курский монтажный техникум. Здесь обновили дорожное полотно, бордюры и знаки, отремонтировали тротуары, обустроили пешеходные переходы.

Добираться до школ № 9 и 14 на улице Верхней Казацкой ученики теперь будут по обновленной дороге. Верхняя Казацкая – самый протяженный объект нацпроекта 2021 года. На участке свыше трех километров заменили асфальт, бортовой камень, привели в порядок тротуары.

В Свободе Золотухинского района обновили улицу Заводскую. Осенью по новой дороге пойдут ученики Свободинской средней общеобразовательной школы.

Всего в 2021 году в Курской области отремонтировали почти 21 км дорог, ведущих к образовательным и досуговым учреждениям.