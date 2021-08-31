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Звезды31 августа 2021 12:40

В Курском цирке запускается уникальный детский проект

Программа будет адаптирована для малышей от года до шести лет
Яна ШЕЛЕСТ
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Изменится время начала и продолжительность отделений

Изменится время начала и продолжительность отделений

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курском цирке запускается уникальный детский проект «Цирк для малышей», сообщили в администрации. Программа будет адаптирована для детей от года до шести лет, уменьшен шум, подобраны выступления и создана сказочная атмосфера. Изменится время начала и продолжительность отделений.

В дальнейшем в цирке планируют открыть бесплатную студию «Арена смелых» для школьников, а также детей и взрослых с ограниченными возможностями. Артисты будут заниматься с курянами жонглированием и клоунадой.