Изменится время начала и продолжительность отделений Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курском цирке запускается уникальный детский проект «Цирк для малышей», сообщили в администрации. Программа будет адаптирована для детей от года до шести лет, уменьшен шум, подобраны выступления и создана сказочная атмосфера. Изменится время начала и продолжительность отделений.

В дальнейшем в цирке планируют открыть бесплатную студию «Арена смелых» для школьников, а также детей и взрослых с ограниченными возможностями. Артисты будут заниматься с курянами жонглированием и клоунадой.