Шесть курских семей из Черницыно получили новые квартиры

У курян появилось собственное комфортное жилье Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Шесть семей из поселка Черницыно Октябрьского района получили новые квартиры на проспекте Дериглазова в Курске, сообщили в областной администрации.

Много лет семьи жили в аварийном доме без удобств, а после пожара в 2015 году переехали в съемные квартиры. Теперь у курян появилось собственное комфортное жилье.

Квартиры для переселенцев приобрели в Курске в связи с отсутствием жилья на территории поселка Черницыно. До конца года еще две семьи из этого населенного пункта улучшат жилищные условия.

Всего до конца года в области планируют расселить 16 аварийных многоквартирных домов.