В курском СКК пройдут соревнования по баскетболу 3х3

Соревнования пройдут с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора Фото: Из архива "КП"

2 и 4 сентября в спортивно-концертном комплексе Курска пройдут первые два тура дивизиона Future Единой лиги Европы по баскетболу 3х3. В соревнованиях примут участие лучшие российские клубы 3х3.

Курск приедут серебряные призеры Олимпийских игр в Токио Александр Зуев, Илья Карпенков и Станислав Шаров, спортсмены – участники команды RusTeam.

Соревнования пройдут с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора, количество зрителей на трибунах не будет превышать 500 человек. Вход бесплатный, билеты можно будет получить в СКК перед началом соревнований.

Будет организована и онлайн-трансляция на YouTube-канале и в официальном сообществе в социальной сети «ВКонтакте» Единой лиги Европы. 2 сентября игры начнутся в 13:00, 4 сентября – в 12:00.