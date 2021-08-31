24-летний житель Курска пытался задушить малолетнего ребенка

Обвиняемый подошел к малышу, схватил ребенка за шею и стал душить Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской завершил расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Курска. Мужчину обвиняют в покушении на убийство малолетнего, сообщили в следственном комитете.

12 июня 2021 года ночью пьяный обвиняемый приехал к знакомой в село Большое Долженково Октябрьского района. Женщина не хотела общаться с молодым человеком и ушла из дома, оставив в комнате малолетнего ребенка.

Обвиняемый подошел к малышу, схватил его за шею и начал душить. Преступные действия пресекли сотрудники полиции. Ребенка доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.