На заседании оперштаба отметили, что эпидситуацию может обострить распространение сезонных вирусов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области продлили ограничения по COVID-19, сообщили в областной администрации. Такое решение принял оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Мы вступаем в ответственный и важный период: начало учебного года, завершение сезона отпусков, сезонный рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и прочими инфекциями. Поэтому необходимо ввести мораторий на снятие действующих ограничений и усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер», - подчеркнул главный государственный санитарный врач Курской области Олег Климушин.

На заседании оперштаба отметили, что эпидситуацию может обострить распространение сезонных вирусов. Поэтому необходимо начать вакцинацию от гриппа.