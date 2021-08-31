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Здоровье31 августа 2021 9:38

В Курской области продлили ограничения по COVID-19

Такое решение принял оперштаб
Яна ШЕЛЕСТ
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На заседании оперштаба отметили, что эпидситуацию может обострить распространение сезонных вирусов

На заседании оперштаба отметили, что эпидситуацию может обострить распространение сезонных вирусов

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области продлили ограничения по COVID-19, сообщили в областной администрации. Такое решение принял оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Мы вступаем в ответственный и важный период: начало учебного года, завершение сезона отпусков, сезонный рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и прочими инфекциями. Поэтому необходимо ввести мораторий на снятие действующих ограничений и усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер», - подчеркнул главный государственный санитарный врач Курской области Олег Климушин.

На заседании оперштаба отметили, что эпидситуацию может обострить распространение сезонных вирусов. Поэтому необходимо начать вакцинацию от гриппа.