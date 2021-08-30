В здании администрации Курска сделают ремонт

В рамках ремонта оборудуют «ситуационный центр администрации города Курска» Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В здании администрации города Курска, которое является памятником культурного наследия регионального значения, сделают ремонт.

Ремонт внутренних помещений не проводился в горадминистрации более 20 лет: в ряде помещений необходимо привести в порядок проводку, коммуникации, заменить полы, двери, окна, выполнить внутреннюю отделку.

В рамках ремонта оборудуют «ситуационный центр администрации города Курска», который обеспечит эффективное взаимодействие городских структур для разрешения как текущих задач, так и чрезвычайных ситуаций.