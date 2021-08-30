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Недвижимость30 августа 2021 21:32

В здании администрации Курска сделают ремонт

Оно является памятником культурного наследия
Яна ШЕЛЕСТ
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В рамках ремонта оборудуют «ситуационный центр администрации города Курска»

В рамках ремонта оборудуют «ситуационный центр администрации города Курска»

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В здании администрации города Курска, которое является памятником культурного наследия регионального значения, сделают ремонт.

Ремонт внутренних помещений не проводился в горадминистрации более 20 лет: в ряде помещений необходимо привести в порядок проводку, коммуникации, заменить полы, двери, окна, выполнить внутреннюю отделку.

В рамках ремонта оборудуют «ситуационный центр администрации города Курска», который обеспечит эффективное взаимодействие городских структур для разрешения как текущих задач, так и чрезвычайных ситуаций.