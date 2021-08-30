В ближайшее время средства получат еще более 35 тысяч человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Пожилые вакцинированные куряне продолжают получать выплаты, сообщили в администрации. Единовременную выплату в размере трех тысяч рублей уже получили 57 332 человек.

На данные цели из регионального бюджета направили около 172 млн рублей. Выплату получают граждане, постоянно проживающие на территории области, которые привились первым компонентом в период с 1 сентября 2020 года и будут привиты до 30 ноября 2021 года.

В ближайшее время средства получат еще более 35 тысяч человек. Гражданам не нужно никуда обращаться: деньги поступят на тот же счет, на который приходит пенсия.