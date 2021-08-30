Строительство автодороги в микрорайоне Северном будет проходить в два этапа Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Выезд с проспекта Дериглазова в Курске начнут строить в 2021 году, сообщили в областной администрации. Курская область дополнительно получит 210 млн рублей из федерального бюджета.

«Мы благодарны Правительству РФ за оказанную поддержку. Это говорит о положительной оценке результатов работы курских дорожников на федеральном уровне. За дополнительные средства мы уже в 2021 году сможем начать реализацию двух значимых капиталоемких объектов. Это строительство автомобильной дороги, которая соединит проспект А. Дериглазова и трассу М-2 «Крым», а также реконструкция ул. Светлой в Курске», – отметил председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Сергей Солдатенков.

Строительство автодороги в микрорайоне Северном будет проходить в два этапа: 1-й этап - от проспекта А. Дериглазова до примыкания к Свиридовскому переулку, 2-й этап - от Свиридовского переулка до примыкания к автомобильной дороге «М-2 «Крым». Общая протяженность участка составит 1,4 километра.