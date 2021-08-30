В Курске отремонтируют Триумфальную арку

В ходе ремонта приведут в порядок верхний пьедестал и фасады арки Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Дирекция по особо охраняемым природным территориям Курской области объявила открытый конкурс на выполнение работ по капремонту Триумфальной арки в Курске на сумму 13,1 миллионов рублей, сообщили в обладминистрации.

В ходе ремонта приведут в порядок верхний пьедестал и фасады арки, заменят гранитные плиты, кровельное железо на карнизах. Отремонтируют кровлю, установят водосточные воронки с подогревом, молниезащиту.

Подрядчики должны будут восстановить перила на лестницах, отремонтировать системы электроснабжения, водоснабжения и канализации.

Окончание подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме – 21 сентября. Срок выполнения работ – 60 календарных дней с момента заключения контракта.