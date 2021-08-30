Курский вертолет санавиации совершил 78 вылетов

На борту вертолета пациентов сопровождают медики

Курский вертолет санитарной авиации «Ансат» совершил с мая этого года 78 вылетов, сообщили в обладминистрации. Было эвакуировано 76 пациентов, из них 22 ребенка. 60 раз вертолет вылетал в районы, 18 – за пределы региона в федеральные центры Москвы.

Экстренной медицинской эвакуацией доставили больных с острым нарушением мозгового кровообращения, острым коронарным синдромом и с тяжелыми травмами в результате ДТП.

На борту вертолета пациентов сопровождают медики – врач анестезиолог-реаниматолог и медицинская сестра-анестезист.