По счастливой случайности в ДТП никто не пострадал Фото: УМВД России по Курской области.

Под Курском «Форд Фокус» попал под грузовой поезд, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. ДТП произошло 30 августа во Льговском районе. Примерно в 12:15 65-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» двигался со стороны села Малые Угоны в стороны автодороги Курск - Льгов - Рыльск.

На регулируемом железнодорожном переезде в Малых Угонах он, по предварительным данным, выехал на запрещающий сигнал светофора и попал под грузовой поезд. По счастливой случайности в ДТП никто не пострадал. Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия.

29 августа под Курском перевернулся «Форд», погиб 49-летний пассажир. Смертельное ДТП произошло в Рыльском районе.