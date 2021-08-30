Курский «Авангард» упустил единоличное лидерство в Кубке Черноземья по футболу

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Напомним, что с нынешнего розыгрыша «Комсомолка» решила возродить турнир в рамках группы 3 первенства ПФЛ.

Регламент прост. Воронежский «Факел-М», курский «Авангард» и белгородский «Салют» сыграют между собой по два матча (дома и в гостях). Тот, кто наберет в этих играх больше очков, получит «Кубок Черноземья» от «КП».

Существует вариант, при котором борьба за трофей продолжится весной 2022 года. Надежд на дубль «Факела» мало, поэтому если «Салют» с «Авангардом» по итогам 1-го этапа займут места с первого по шестое, то в рамках второго этапа проведут еще два матча. С учетом набранных в этих встречах очков и будет определен обладатель трофея. Если же в финальную пульку в числе лучших шести команд подгруппы выйдет только один клуб из Черноземья, то, соответственно, трофей получит победитель осеннего этапа.

Накануне во втором матче турнира «Авангард» на выезде уступил «Салюту» - 1:2.

В первом тайме команды обошлись без голов, зато во второй половине начали забивать сразу после выхода из раздевалок.

Счет на 47-й минуте открыл хавбек белгородцев Александр Агеев. А на 82-й минуте победный гол провел защитник курян Александр Войнов, поразивший свои ворота. Единственное на что хватило «Авангард», так это на гол престижа. На 89-й минуте форвард гостей Павел Барбашов установил окончательный счет на табло – 2:1 в пользу «Салюта».

«Авангард»: Терешкин, Имуллин, Тарасов (Гершун, 66), Мязин (Барбашов, 74), Трифонов (Мингазов, 66), Войнов, Подоляк (Синяев, 66), Бобрышов, Горбулин (Ярыгин, 80), Холявский, Мохаммад.

Таким образом, «Салют» сравнялся по очкам с «Авангардом», переигравшим в Воронеже дубль местного «Факела» (2:1). У белгородцев и курян по три балла, у воронежцев – ноль.

Следующий матч в рамках турнира состоится 4 сентября в Воронеже, куда поедет гостить «Салют».