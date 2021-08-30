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Общество30 августа 2021 14:17

Погода в Курске на 1 сентября 2021: В День знаний будет прохладно

Какая погода будет в Курске 1 сентября
Яна ШЕЛЕСТ
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1 сентября в Курске будет довольно прохладно

1 сентября в Курске будет довольно прохладно

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

1 сентября в Курской области, как и по всей России стартует новый учебный год. Ранее сообщалось, что в связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу линейки пройдут только для учащихся первых классов и выпускников.

Но затем в администрации решили провести торжественные мероприятия для всех учеников, так как они проходят на свежем воздухе.

По сообщению Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 сентября в Курске будет довольно прохладно.

Температура воздуха ночью составит всего +14 градусов, также ожидается небольшой дождь. Днем обещают переменную облачность, температура воздуха поднимется до +22 градусов.