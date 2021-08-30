Водитель получил травмы и был доставлен в четвертую больницу Курска Фото: УМВД России по Курской области.

В Курске автомобиль «Алдар» врезался в столб, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области. ДТП произошло 30 августа примерно в 11:50.

31-летний водитель фургона ехал по автодороге «Южный въезд в город Курск» со стороны Белгорода в сторону Курска. На 27 километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением и срезался в опору ЛЭП.

Водитель получил травмы и был доставлен в четвертую больницу Курска. Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

29 августа днем в Рыльском районе в кювет перевернулся «Форд Фокус». В ДТП погиб 49-летний пассажир.