В Курске отреставрируют здание электромеханического техникума

Сейчас здание находится в аварийном состоянии

В Курске отреставрируют корпус электромеханического техникума, расположенное на улице Саровского. Оно является объектом культурного наследия регионального значения «Здание Курского реального училища».

В корпусе, построенном в конце XIX – начале XX веков когда-то жил губернский предводитель дворянства Илья Григорьев, а затем располагались разные учебные заведения.

Сейчас здание находится в аварийном состоянии, студентов перевели в другие корпуса. На реставрацию из областного бюджета выделили 96 миллионов рублей.

До конца 2022 года строители восстановят фасад и внутренние помещения, отремонтируют крышу и перекрытия.