В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1481 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

170 человек заболели коронавирусом в Курской области за последние сутки, сообщили в оперштабе. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1481 человек, на искусственной вентиляции – 77.

На сегодняшний день от тяжелой вирусной пневмонии скончались 1269 человек (+4; мужчины 70, 74 года; женщины 65, 71 год).

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +93;

г. Железногорск +20;

Кореневский район +13;

г. Рыльск +7;

Солнцевский район+6;

Рыльский +5;

Беловский +4;

Большесолдатский +3;

Поныровский +3;

Пристенский +3;

Глушковский +2;

Золотухинский +2;

Фатежский +2;

Курский +1;

Медвенский +1;

Октябрьский +1;

г. Суджа +1;

Суджанский +1;

г. Фатеж +1;

Железногорский +1.