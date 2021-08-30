В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1481 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
170 человек заболели коронавирусом в Курской области за последние сутки, сообщили в оперштабе. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1481 человек, на искусственной вентиляции – 77.
На сегодняшний день от тяжелой вирусной пневмонии скончались 1269 человек (+4; мужчины 70, 74 года; женщины 65, 71 год).
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +93;
г. Железногорск +20;
Кореневский район +13;
г. Рыльск +7;
Солнцевский район+6;
Рыльский +5;
Беловский +4;
Большесолдатский +3;
Поныровский +3;
Пристенский +3;
Глушковский +2;
Золотухинский +2;
Фатежский +2;
Курский +1;
Медвенский +1;
Октябрьский +1;
г. Суджа +1;
Суджанский +1;
г. Фатеж +1;
Железногорский +1.