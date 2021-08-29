63-летний житель Курской области зарезал своего знакомого

Курчатовские следователи возбудили уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в убийстве.

Как сообщили в региональном СУ СКР, вечером 25 августа пенсионер находился на берегу реки Сейм, расположенной в селе Малые Угоны Льговского района. Там он поссорился с 54-летним знакомым и как минимум дважды ударил его ножом в туловище, после чего скрылся с места преступления. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался.

- Сейчас подозреваемый задержан, в ходе допроса дал признательные показания, следователем перед судом вынесено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, - добавили в СУ СКР по Курской области.