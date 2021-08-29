Суточный прирост зараженных коронавирусом в Курской области составил 169 человек

По данным оперштаба на 29 августа, в Курской области за сутки у 169 человек выявили коронавирус. Прирост по муниципалитетам: Курск - 110, .Железногорск - 24, Курский район - 15, Поныровский - шесть, Октябрьский - пять, Солнцевский - четыре, Золотухинский и Фатежский - по два, Железногорский район - один. Всего в регионе зарегистрировано 51 903 случая заболевания. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 435 человек, на ИВЛ – 78 (5 – инвазивная, 73 – неинвазивная).

На сегодняшний день скончались 1265 пациентов. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 359 517 человек, вторым – 312 076.