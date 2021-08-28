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Деловой Курск28 августа 2021 21:49

Два курских города реконструируют за счет федеральных средств

Рыльск и Фатеж стали победителями Всероссийского конкурса проектов благоустройства
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Заявки на конкурс подавали четыре курских райцентра

Заявки на конкурс подавали четыре курских райцентра

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Рыльск и Фатеж стали победителями Всероссийского конкурса проектов благоустройства «Малые города и исторические поселения». Победители конкурса были объявлены на форуме Минстроя России, который прошел в Нижнем Новгороде.

В нем принимала участие курская делегация.

В этом году свои концепции благоустройства на конкурс представили четыре города: Рыльск, Фатеж, Дмитриев и Обоянь. Победили две заявки. Федеральные гранты на благоустройство общественных территорий получат Фатеж и Рыльск.

- Будет продолжено восстановление исторического центра древнего Рыльска. Это позволит не только сделать его удобным для жизни горожан, но и повысить туристическую привлекательность города. Комфортное общественное пространство появится и в Фатеже, - рассказали в администрации региона.