В Курске пройдет фестиваль короткометражек

Посещение сеансов – по предварительной записи Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 23 сентября кинотеатры и арт-площадки 500 городов мира на пяти континентах объединяются для одной цели: просмотра хитов короткого метра самого масштабного фестиваля в мире — Manhattan short film festival.

Особенность фестиваля – интерактивное мировое зрительское голосование. Кинозрители от Австралии до Мексики, от России до Америки голосуют за лучший фильм! Созданные в разных уголках планеты фильмы Manhattan Short неизменно удивляют и позволяют путешествовать вокруг света, встречать самых разных людей, узнавать невероятные истории и переживать сильные эмоции. Ежедневная борьба за выживание афганской семьи и черные бригады в Италии, увиденные глазами молодого режиссера. Как отправить скучающего банкира за золотом в мифический Эльдорадо? Как не сойти с ума в центре Нью-Йорка 21 века во время всемирной эпидемии?

Впервые в Курске фестиваль Manhattan Short стартовал в 2015 году. В нынешнем году площадкой для его проведения, традиционно, станет центр досуга «Родина» (ул. Менделеева, 31).

Посещение сеансов – по предварительной записи, в связи с загруженностью кинозалов на 25%.

Информацию о показах можно получить в кассе кинотеатра по телефону 32-78-26