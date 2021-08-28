В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 1390 курян

В регионе работают пункты ревакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1390 человек, на ИВЛ – 74 (шесть – инвазивная, 68 – неинвазивная)

По данным оперштаба с начала пандемии на 28 августа в Курской области всего зарегистрировано 51 730 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 171 - за последние сутки.

С начала пандемии в регионе скончались от ковид 1259 человек. В том числе за последние сутки - восемь - мужчины 54, 67, 72 лет и женщины 53, 63, 64, 70, 70 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.