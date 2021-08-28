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Звезды28 августа 2021 15:18

В Курске из-за ковид отменили кинопоказ на Театральной площади

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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В регионе работает проект "Открытый экран"

В регионе работает проект "Открытый экран"

Фото: Светлана ВОЛКОВА

28 августа Курская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино». В ней принимают участие кинотеатры «Юность», «Сказка», «Ассоль», «Мир», «Родина», «Спутник».

Показ фильмов был запланирован и на Театральной площади, однако из-за сложившейся эпидобстановки отменен.

Вход на мероприятие свободный. Количество мест ограничено, загруженность кинозалов – 25%. Всего по городу и области «Ночь кино» проведут 48 площадок. В программе показа - три российские новинки кино: фэнтези «Конек-Горбунок», приключенческий фильм «Пальма» и драма «Огонь».