В Курске из-за ковид отменили кинопоказ на Театральной площади

В регионе работает проект "Открытый экран" Фото: Светлана ВОЛКОВА

28 августа Курская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино». В ней принимают участие кинотеатры «Юность», «Сказка», «Ассоль», «Мир», «Родина», «Спутник».

Показ фильмов был запланирован и на Театральной площади, однако из-за сложившейся эпидобстановки отменен.

Вход на мероприятие свободный. Количество мест ограничено, загруженность кинозалов – 25%. Всего по городу и области «Ночь кино» проведут 48 площадок. В программе показа - три российские новинки кино: фэнтези «Конек-Горбунок», приключенческий фильм «Пальма» и драма «Огонь».