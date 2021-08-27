На Курскую область напали американские бабочки

При выявлении очагов американской белой бабочки необходимо информировать Управление Россельхознадзора Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На Курскую область из-за аномальной жары напала американская белая бабочки, сообщили в Россельхознадзоре. В регионе принимают все исчерпывающие меры для подавления численности ее гусениц и предотвращения их распространения.

В Сеймском округе вырубают клен ясенелистный, обрезают деревья с паутинными гнездами вредителя с последующим их уничтожением. Принимать меры должны также собственники земельных участков – срезать и сжигать гнезда с гусеницами, ставить на деревьях ловчие пояса, осенью убирать растительные остатки, очищать стволы пораженных деревьев от отмершей коры и белить.

На официальном сайте управления www.tunadzor.ru действует горячая линия «Опасный карантинный вредитель – американская белая бабочка». При выявлении очагов американской белой бабочки необходимо информировать Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: г. Курск, ул. Дружининская, 24, тел.: +7 (4712) 52-12-31, 52-11-39, по электронной почте: kursk.kar.zam@yandex.ru или kurskrosselhoznadzor@yandex.ru.