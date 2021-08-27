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Спорт27 августа 2021 17:41

В Железногорске под Курском пройдет легкоатлетический забег

В городе перекроют движение
Яна ШЕЛЕСТ
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Во время проведения соревнований будет прекращено движение автотранспорта

Во время проведения соревнований будет прекращено движение автотранспорта

Фото: Из архива "КП"

29 августа в Железногорске пройдет легкоатлетический благотворительный забег «Железногорский полумарафон-2021», сообщили в мэрии города.

Во время проведения соревнований будет прекращено движение автотранспорта:

• с 7-30 до 09-00 - на участке автомобильной дороги по улице Ленина от пересечения с улицей Октябрьская до пересечения с улицей Рокоссовского.

• с 9-00 до 15-00 - на участке автомобильной дороги по улице Ленина от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Димитрова.