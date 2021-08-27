В Железногорске под Курском пройдет легкоатлетический забег

Во время проведения соревнований будет прекращено движение автотранспорта Фото: Из архива "КП"

29 августа в Железногорске пройдет легкоатлетический благотворительный забег «Железногорский полумарафон-2021», сообщили в мэрии города.

Во время проведения соревнований будет прекращено движение автотранспорта:

• с 7-30 до 09-00 - на участке автомобильной дороги по улице Ленина от пересечения с улицей Октябрьская до пересечения с улицей Рокоссовского.

• с 9-00 до 15-00 - на участке автомобильной дороги по улице Ленина от пересечения с улицей Октябрьской до пересечения с улицей Димитрова.