Для каждой охранной зоны установлен режим ее использования и охраны Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области установили охранные зоны для трех природных памятников, сообщили в областной администрации. Особо охраняемые территории регионального значения расположены в Касторенском (Степные балки у с. Мелавка), Железногорском (Жидеевская дача) и Курском (Балка к северу с. Виногробль) районах.

Положения и границы охранных зон региональный комитет природных ресурсов согласовал с федеральными органами исполнительной государственной власти в области охраны окружающей среды и природопользования.

«Для каждой охранной зоны установлен режим ее использования и охраны, согласно которому запрещается любая деятельность, причиняющая вред памятнику природы, окружающей природной среде или ухудшающая их состояние», - отметил председатель областного комитета природных ресурсов Константин Поляков.