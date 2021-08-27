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Общество27 августа 2021 15:41

В Курске на ремонт жилья ветеранов выделили три миллиона

В мэрию поступило 18 заявлений
Яна ШЕЛЕСТ
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В мэрию поступило 18 заявлений о проведении ремонта

В мэрию поступило 18 заявлений о проведении ремонта

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске продолжается ремонт жилья участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их вдов. В этом году на ремонт жилья ветеранов выделили три миллиона рублей, сообщили в городской инспекции ЖКХ.

В мэрию поступило 18 заявлений о проведении ремонта: пять - от участников Великой Отечественной войны и 13 - от вдов ветеранов.

По девяти адресам ремонтные работы уже провели, еще по двум – выбирают подрядчика. По оставшимся семи адресам уточняется объем работ, составляются сметы на ремонт.