В Курске на ремонт жилья ветеранов выделили три миллиона

В мэрию поступило 18 заявлений о проведении ремонта Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске продолжается ремонт жилья участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их вдов. В этом году на ремонт жилья ветеранов выделили три миллиона рублей, сообщили в городской инспекции ЖКХ.

В мэрию поступило 18 заявлений о проведении ремонта: пять - от участников Великой Отечественной войны и 13 - от вдов ветеранов.

По девяти адресам ремонтные работы уже провели, еще по двум – выбирают подрядчика. По оставшимся семи адресам уточняется объем работ, составляются сметы на ремонт.