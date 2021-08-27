До 30 августа центр Курска останется без горячей воды

На участке между Кирова и Марата будет закрыт проезд всех видов транспорта Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 27 по 30 августа до 24:00 «Квадра» будет ремонтировать участок теплосети по улице Радищева – от Кирова до Марата, сообщили в теплосетевой компании. На этот период будет приостановлена подача горячей воды по адресам:

• ул. Почтовая, 23, 18/А, 2, 15, 26, 22;

• ул. Марата, 24/А, 22;

• ул. Радищева, 12, 2/А, 4, 13/15, 14/20, 6, 23, 25, 8, 16;

• ул. Ленина, 2, 8;

• ул. Димитрова-Марата, 37/2/А, 37/2/А1, 37/2/А2;

• ул. Димитрова 4, 4А, 12А, 12;

• ул. Семеновская, 3;

• ул. Урицкого, 18, 22, 29, 29А, 31, 20, 18 лит А1/10, 18 лит А1/9.

На участке между Кирова и Марата будет закрыт проезд всех видов транспорта, кроме троллейбусов.

Справки по телефону: 39-48-68.