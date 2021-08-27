В Курске проверили соблюдение масочного режима

В регионе работают пункты вакцинации Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники администрации Центрального округа и городского управления по делам ГО и ЧС обследовали 35 торговых точек в ТЦ «Пушкинский». Рабочая группа проверила, соблюдают ли предприниматели, работающие в торговом центре, масочный режим. В двух магазинах продавцы работали без масок – составлено два протокола об административных правонарушениях.

В Сеймском округе мониторинг прошел на 22 объектах потребительской сферы. Выявлены два нарушения: в парикмахерской и фотосалоне.

Еще два протокола составлены в Железнодорожном округе, в общей сложности там проверено 17 торговых объектов.