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Здоровье27 августа 2021 14:22

В Курске проверили соблюдение масочного режима

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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В регионе работают пункты вакцинации

В регионе работают пункты вакцинации

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники администрации Центрального округа и городского управления по делам ГО и ЧС обследовали 35 торговых точек в ТЦ «Пушкинский». Рабочая группа проверила, соблюдают ли предприниматели, работающие в торговом центре, масочный режим. В двух магазинах продавцы работали без масок – составлено два протокола об административных правонарушениях.

В Сеймском округе мониторинг прошел на 22 объектах потребительской сферы. Выявлены два нарушения: в парикмахерской и фотосалоне.

Еще два протокола составлены в Железнодорожном округе, в общей сложности там проверено 17 торговых объектов.