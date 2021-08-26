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Происшествия26 августа 2021 17:49

В Курске в ДТП пострадали два человека

Авария произошла на ПЛК
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Авария произошла в Сеймском округе

Авария произошла в Сеймском округе

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Авария произошла 26 августа в 10.40. 63-летний водитель "Рено Логан" ехал со стороны объездной в сторону Льговского поворота по проспекту Ленинского Комсомола Курска.

- В районе дома номер 1 по улице Полянская при повороте налево он не предоставил преимущество в движении автомобилю "Фольксваген", за рулем которого был 35-летний водитель. Машины ехали навстречу друг другу, - рассказали в ГИБДД региона.

В ДТП пострадали водитель и пассажирка 53-х лет "Рено". Полиция выясняет обстоятельства аварии.