Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика26 августа 2021 17:03

В Курской области откроют Центр поиска пропавших людей

Он заработает в конце сентября
Ольга ДАНИЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Волонтеры будут работать совместно с региональной властью

Волонтеры будут работать совместно с региональной властью

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе откроют Центр поиска пропавших людей. Он заработает через месяц, после завершения необходимой регистрации. Решение приняли 26 августа на встрече членов Центра развития общественных инициатив и курского поискового отряда «Лиза Алерт».

- Надеемся, что наш центр станет мостиком между органами власти и поисково-спасательными отрядами. Мы часто сталкиваемся с определенными организационными проблемами, которые после регистрации в качестве АНО сможем оперативно решить, – отметила региональный представитель «Лизы Алерт» в Курской области Татьяна Багина.