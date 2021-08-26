В Курской области откроют Центр поиска пропавших людей

Волонтеры будут работать совместно с региональной властью Фото: Светлана ВОЛКОВА

В регионе откроют Центр поиска пропавших людей. Он заработает через месяц, после завершения необходимой регистрации. Решение приняли 26 августа на встрече членов Центра развития общественных инициатив и курского поискового отряда «Лиза Алерт».

- Надеемся, что наш центр станет мостиком между органами власти и поисково-спасательными отрядами. Мы часто сталкиваемся с определенными организационными проблемами, которые после регистрации в качестве АНО сможем оперативно решить, – отметила региональный представитель «Лизы Алерт» в Курской области Татьяна Багина.