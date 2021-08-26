В Железногорске Курской области в домах меняют лифты

В течение трех лет в регионе планируют заменить все лифтовое оборудование Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Железногорске Курской области в домах меняют лифтовое оборудование, сообщили в областной администрации. В 2021 году в 24 многоквартирных домах установят 67 новых лифтов.

«Прошу железногорцев с пониманием отнестись к временным неудобствам, в том числе к звукам работающих электроинструментов. С нашей стороны будет сделано все возможное, чтобы сократить срок замены лифтов с двух месяцев до одного», - сказал гендиректор регионального Фонда капремонта Артур Иванов на встрече с руководителями управляек Железногорска.

В течение трех лет в регионе планируют заменить все лифтовое оборудование, отработавшее свой нормативный срок.