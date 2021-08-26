Более 350 тысяч курян привились от коронавируса

Без предварительной записи вакцинируют в торговых центрах «МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на ул. Хрущева, а также на Театральной площади Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Первый компонент прививки от коронавируса получили 353 940 жителей Курской области. Это составляет 66,3% от необходимого числа для формирования коллективного иммунитета, сообщили в региональном комитете здравоохранения.

Полностью завершили вакцинацию 302 193 курян. Старше 60 лет привились 30% от всех вакцинированных курян, или 37,3% от общего количества граждан этого возраста.

Всего Курская область получила 425 437 комплектов доз вакцины, из них 364 967 «Спутника V», 50 480 «Спутника Лайт», 6 270 «ЭпиВакКороны», 3 720 «КовиВака».

Записаться на прививку можно через портал госуслуг или по телефону поликлиники по месту жительства. Без предварительной записи вакцинируют в торговых центрах «МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на ул. Хрущева, а также на Театральной площади.