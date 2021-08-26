Курян приглашают на бесплатные киносеансы

На киносеанс можно попасть по предварительной записи Фото: предоставлено организаторами

В рамках празднования Дня российского кино Курский областной киновидеофонд запускает акцию «Кино для всех». Акция пройдет 27 августа с 17 до 21.00 во всех кинотеатрах и кинозалах муниципальной сети Курской области.

В ходе акции состоятся бесплатные показы семейной приключенческой комедии «Отряд Таганок», 6+ (Россия, реж. А. Аскаров). Выбор ленты не случаен – завязка сюжета происходит на фоне вечернего сеанса передвижного кинотеатра в живописном ауле Башкортостана. Вдохновленные рассказом киномеханика о местной легенде о смелом батыре и просмотром фильма «Тимур и его команда», мальчишки создают отряд «Таганок», чтобы заселить рыбой озеро на вершине горы Кирамет и тем самым спасти гору. Труден путь на высокую гору, но еще труднее испытания, которым подвергнутся дружба, сила воли и характеры членов отряда.

Информацию о показах можно получить в кассах кинотеатров.

Посещение сеансов – по предварительной записи (в связи с загруженностью кинозалов 25 %).