В Курской области ожидаются дожди и туман

Ночью пройдут небольшие, местами умеренные дожди, днем кратковременные дожди Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С вечера 26 августа и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью 12-17 ºС, днем 20-25 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в Службу спасения по номеру телефона 112.