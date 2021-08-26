В мэрии Курска произошли кадровые перестановки Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Антон Бартенев возглавил курский комитет ЖКХ, сообщили в мэрии. 25 августа чиновник, работающий на должности директора Городской инспекция по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству уволился по собственному желанию. С 26 августа он назначен председателем комитета ЖКХ города Курска.

Исполнять обязанности директора МКУ «Городская инспекция по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству» с 26 августа будет Игорь Ковалев.