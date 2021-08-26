Две курянки вызволили из огня односельчанина

Валентина Роговская увидела, что из окна домика, где проживает 61-летний курянин, валит дым Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Дачный дом в селе Жигаево Конышевского района загорелся 16 августа во второй половине дня. Валентина Роговская проходя мимо, увидела, что из окна домика, где проживает 61-летний курянин, валит дым. Она позвала на помощь свою соседку Валентину Дрожжину.

Женщины побежали к дому, который уже был весь с белом густом дыму. Наощупь они пробрались внутрь, нашли хозяина, который был уже практически без сознания. Курянки вытащили мужчину на свежий воздух.

Приехавшие на место ЧП пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Огонь повредил мебель, пол и стены. Пострадавшего Виктора с ожогами обеих ног доставили в больницу.

- Считаю, что поступок местных жительниц является героическим, ведь не каждый отважится войти в огонь, - говорит заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Льгова, Льговского и Конышевского районов Владимир Быков.

В ходе проверки, проведенной отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Льгову, Льговскому и Конышевскому районам было установлено, что мужчина уснул с сигаретой в руках.