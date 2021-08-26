В Курском отделении Сбера вакцинировались 83% сотрудников

С самого начала пандемии Курское отделение Сбера принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности своего коллектива и клиентов. Сотрудники носят маски и перчатки, на рабочих столах стоят санитайзеры, регулярно проводится дезинфекция помещений, а навигация в офисах напоминает о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, банк одним из первых среди компаний региона организовал вакцинацию сотрудников.

Константин Долонин, управляющий Курским отделением ПАО Сбербанк: «Сбербанк на протяжении всего периода распространения коронавирусной инфекции находится на передовой. Банк предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих клиентов и сотрудников. Сегодня вакцинация – это верный и действенный способ борьбы с коронавирусом, благодаря которому можно сберечь здоровье наших клиентов и всей команды, сформировав коллективный иммунитет.»

Руководство Центрально-Черноземного банка выражает признательность администрации Курской области, комитету здравоохранения Курской области, муниципалитетам, медицинским учреждениям, их персоналу за обеспечение своевременной поставки вакцин, организацию прививок сотрудников Сбера от COVID-19.

На достигнутом в банке не останавливаются и в дальнейшем продолжат укреплять уровень защищенности коллектива и клиентов.